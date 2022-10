Écosse : La rupture d’un câble sous-marin isole les îles Shetland

La rupture d’un câble sous-marin a interrompu, jeudi, des réseaux de téléphonie mobile et des communications Internet dans les îles Shetland, des îles riches en pétrole et isolées au nord de l’Écosse, un «incident majeur» pour la société de télécommunications BT. Les foyers et les entreprises de l’archipel, qui compte près de 23’000 habitants et se trouve à 210 km au nord-est de la Grande-Bretagne, ont vu leur accès à la plupart des réseaux de communication coupé pendant la nuit.