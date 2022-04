Genève : La rupture d’une canalisation inonde une artère

Sous l’eau, l’avenue Giuseppe-Motta a dû être coupée à la circulation, lundi soir.

Des trombes d’eau. Non pas tombées du ciel, mais sorties du sous-sol. Lundi soir, peu après 22h30, à l’avenue Giuseppe-Motta, dans le quartier de Varembé à Genève, la rupture d’une canalisation souterraine a occasionné l’inondation de la rue à hauteur du numéro 23. «Le Service d’incendie et de secours a engagé un véhicule et quatre pompiers», a détaillé le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Groupement SIS. Les hommes du feu ont travaillé avec les Services industriels de Genève, la police cantonale et la police municipale. La route a dû être coupée pour permettre d’intervenir. «En cas d’inondation de la chaussée, il faut vraiment éviter de rouler dans la rue quand elle est immergée, alerte Nicolas Millot. Le danger peut se cacher sous l’asphalte, si une poche d’eau a creusé le terrain qui peut ensuite s’affaisser.»