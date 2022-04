Guerre en Ukraine : «La Russie a doublé, voire triplé ses capacités militaires en Méditerranée»

Depuis le début du conflit ukrainien, la flotte russe s’est renforcée et s’est étalée au nord de la Crète et à l’ouest de la Grèce. Les Américains opèrent eux aussi un retour dans le bassin.

Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, la Russie a renforcé ses capacités militaires en Méditerranée orientale, vue comme une base arrière de la mer Noire et du terrain d’affrontements , rapportent des observateurs militaires français en Grèce. «Il y a actuellement une vingtaine de bateaux russes en Méditerranée, la Russie a doublé, voire triplé ses capacités militaires dans la zone (destroyeurs, frégates, sous-marins...)», explique à l’AFP le capitaine de vaisseau et officier de communication régionale de l’armée française en Méditerranée, Thibault Lavernhe.

«Étalement russe à l’ouest»

«La nouveauté est l’étalement à l’ouest de la présence russe: au nord de la Crète mais aussi à l’ouest de la Grèce dans le Péloponnèse, et au nord de la mer Égée près de la mer Noire», souligne le capitaine français, selon lequel «des bateaux russes se sont positionnés pour contrôler l’activité des forces alliées». Le déploiement de la flotte russe dans la zone, qui avait débuté avant l’invasion de l’Ukraine le 24 février, peut servir, selon les analystes, à envoyer des renforts, des soldats et de l’armement en Ukraine, mais aussi à tirer des missiles de croisière depuis les vaisseaux, en appui aux opérations au sol.

L’Atlantique 2 en surveillance

«Volonté de désescalade»

La Méditerranée est une zone stratégique pour l’Europe et l’OTAN car 65% de l’approvisionnement énergétique mondial et 30% du commerce mondial y transitent. Dès lors, se positionner dans la région est aussi un moyen de protéger les intérêts économiques occidentaux. La Turquie a interdit le passage du Bosphore et du détroit des Dardanelles à tous les bâtiments de guerre.