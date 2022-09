Selon Washington : La Russie a financé des partis étrangers pour 300 millions de dollars depuis 2014

Les États-Unis «considèrent qu’il s’agit là d’estimations minimales» et que les sommes dépensées par Moscou sont en réalité encore plus importantes.

La Russie a discrètement envoyé au moins 300 millions de dollars au total à des partis politiques et des candidats dans plus d’une vingtaine de pays depuis 2014 afin d’exercer son influence, selon une estimation des renseignements américains rendue publique mardi.

Demande de l’administration Biden

Les États-Unis «considèrent qu’il s’agit là d’estimations minimales, et que la Russie a probablement et secrètement transféré davantage de fonds qui n’ont pas été repérés», a fait savoir un haut responsable américain, sans préciser les pays concernés. Selon ce haut responsable, un ambassadeur russe en poste dans un pays asiatique non spécifié a par exemple donné des millions de dollars à un candidat à l’élection présidentielle.