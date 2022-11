Guerre en Ukraine : La Russie annonce se retirer de la ville clé de Kherson

«Procédez au retrait des troupes», a ordonné le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou lors d’une réunion retransmise à la télévision avec le commandant des opérations russes en Ukraine, le général Sergueï Sourovikine, qui venait de faire cette recommandation tout en admettant qu’il s’agissait d’une décision «pas du tout facile» à prendre. Le symbole est d’autant plus fort que Kherson était la seule capitale régionale conquise par les forces russes, dans les premiers jours de leur offensive en Ukraine, et faisait partie des zones de l’Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine avait revendiqué l’annexion par Moscou, fin septembre. La présidence ukrainienne a de son côté indiqué mercredi soir ne voir à ce stade «aucun signe» de retrait des forces russes de Kherson.

Concrètement, M. Choïgou a ordonné aux combattants russes de se retirer de la rive droite (à l’ouest) du Dniepr, où se trouve la ville de Kherson, pour établir une ligne de défense sur la rive gauche (est) de ce fleuve, qui représente un obstacle naturel. Le Kremlin a repoussé aussi longtemps que possible ce retrait humiliant, mais la situation était devenue de plus en plus difficile pour ses forces face à une armée de Kiev équipée d’armements modernes livrés par ses alliés occidentaux. La région de Kherson est d’autant plus stratégique que son territoire est frontalier de la Crimée, péninsule ukrainienne annexée par Moscou en 2014.