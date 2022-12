Tensions au Kosovo : La Russie apporte son soutien à la Serbie

La Russie «soutient» la Serbie dans ses actions visant à mettre fin aux tensions au Kosovo où ont eu lieu des tirs et des explosions et où des barrages routiers ont été érigés, a indiqué mercredi le Kremlin. «Nous avons des relations très étroites d’alliés, historiques et spirituelles avec la Serbie», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en précisant que la Russie suivait «très attentivement ce qui se passe (au Kosovo, ndlr) et comment les droits des Serbes (y) sont assurés». «Et, bien sûr, nous soutenons Belgrade dans les actions qu’il entreprend», a-t-il souligné. Selon M. Peskov, «il est naturel que la Serbie défende les droits des Serbes qui vivent à côté dans des conditions si difficiles et qu’elle réagisse de manière sévère quand ses droits sont violés».