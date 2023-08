La Russie attaque les ports ukrainiens du Danube

Drones explosifs

Deux petits ports fluviaux ukrainiens frontaliers de la Roumanie, Reni et Izmaïl, dans la région d’Odessa, sont devenus la principale voie de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que la Russie a mis fin mi-juillet à un accord qui permettait à Kiev d’exporter ses céréales en dépit de la guerre. Depuis, Moscou multiplie les frappes contre l’infrastructure portuaire ukrainienne, encore touchée tôt mercredi matin.

Des drones explosifs «Shahed» de fabrication iranienne ont visé le sud de la région d’Odessa, a indiqué l’armée ukrainienne sur Telegram, sans préciser le lieu mais expliquant que «la cible évidente de l’ennemi était l’infrastructure portuaire et industrielle de la région».

Plus tard, le procureur général d’Ukraine a indiqué dans un communiqué que «les installations portuaires et l’infrastructure industrielle sur le Danube» ont été touchées, endommageant un élévateur, des hangars de céréales, des bâtiments administratifs et des entrepôts. Aucune victime n’a été signalée malgré les frappes qui ont provoqué un incendie, a précisé sur Telegram le gouverneur de la région, Oleg Kiper.