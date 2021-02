Grippe aviaire H5N8 : La Russie a détecté le 1er cas de transmission à l’être humain

La Russie dit avoir détecté le premier cas au monde de transmission à l’humain de Grippe aviaire H5N8. Le pays a déjà informé l’OMS.

Elle a estimé que cette détection «donne au monde entier le temps de se préparer» en créant des tests et un vaccin, «dans le cas où ce virus deviendrait plus pathogène et plus dangereux pour l’homme et acquerrait la capacité d’être transmis de personne à personne». «Nous serions alors pleinement armés et pleinement préparés», a-t-elle poursuivi.