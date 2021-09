Diplomatie : La Russie bloque la prolongation de la mission politique de l’ONU en Libye

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prévu de voter une simple «prolongation technique» jusqu’à la fin du mois afin «de résoudre les problèmes».

Le quartier général de l’ONU, à New York, le 8 juin 2021.

La Russie, menaçant d’utiliser son droit de veto, a provoqué un blocage au Conseil de sécurité sur le renouvellement pour un an de la mission politique de l’ONU en Libye a-t-on appris mardi de sources diplomatiques.

Le langage prévu dans le projet de résolution rédigé par le Royaume-Uni, portant sur le retrait de Libye des troupes étrangères et mercenaires ainsi que sur le rôle de l’émissaire de l’ONU, ne convient pas à Moscou, a-t-on précisé de mêmes sources.

Le mandat de la mission onusienne arrive à expiration mercredi soir et le Conseil de sécurité a prévu de voter dans la matinée une simple «prolongation technique» jusqu’à la fin du mois afin «de résoudre les problèmes» d’ici là, a précisé un diplomate s’exprimant sous couvert d’anonymat. Interrogée, la mission diplomatique russe à l’ONU s’est refusée à tout commentaire, expliquant que des négociations étaient toujours en cours.

Décennie de violences

Dans un récent rapport, l’ONU a recommandé d’en finir avec le duo se partageant depuis début 2021 la direction de sa mission, imposé en 2020 par les États-Unis contre l’avis des 14 autres membres du Conseil de sécurité. Cette direction comprend un émissaire à Genève (le Slovaque Jan Kubis) et un coordonnateur installé dans la capitale libyenne (le Zimbabwéen Raisedon Zenenga).

L’ONU recommande de n’avoir qu’un émissaire établi à Tripoli, comme c’était le cas dans le passé. La Libye tente de s’extraire d’une décennie de violences depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Les combats ont cessé à l’été 2020 et un cessez-le-feu a été signé, mais les divisions ont rapidement refait surface, rendant de plus en plus hypothétiques les élections programmées pour le 24 décembre.