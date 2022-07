Ukraine : La Russie bombarde le port d’Odessa au lendemain de l’accord sur les céréales

«Le port d’Odessa, où les céréales sont traitées pour l’expédition, a été bombardé. Nous avons abattu deux missiles, et deux autres missiles ont touché le territoire portuaire, où, évidemment, il y a des céréales», a déclaré un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne. «Quelques personnes sont blessées», a affirmé le gouverneur de la région, Maksym Martchenko, sans préciser combien et évoquant des «infrastructures portuaires endommagées». Le grand port d’Odessa est crucial pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes.

Avec ces frappes, le président russe a «craché au visage du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ont déployé d’énormes efforts pour parvenir à cet accord», a affirmé le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko. Le président Volodymyr Zelensky a ensuite accusé Moscou de violer systématiquement ses engagements: «Cela ne prouve qu’une seule chose: peu importe ce que la Russie dit et promet, elle trouvera des moyens de ne pas l’appliquer».

Antonio Guterres a lui «condamné» sans équivoque» ces attaques, soulignant que «la mise en œuvre intégrale de l’accord par la Fédération de Russie, l’Ukraine et la Turquie est impérative». «Frapper une cible cruciale pour l’exportation de céréales un jour après la signature des accords d’Istanbul est particulièrement répréhensible et démontre une fois de plus le mépris total de la Russie pour le droit international et les engagements», a réagi de son côté le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell sur Twitter.