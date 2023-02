Guerre en Ukraine : La Russie «concentre ses forces» pour «se venger» de l’Ukraine et de l’Europe

Ces derniers jours, l’armée russe a intensifié ses assauts dans l’est et dans le sud de l’Ukraine, revendiquant des gains autour de la ville pilonnée de Bakhmout et proche de Vougledar. Selon le président ukrainien, «le rêve d’une Europe pacifique ne peut être réalisé qu’avec l’Ukraine et seulement en battant la Russie et son agression.»