Birmanie : La Russie craint «un conflit civil à grande échelle»

La Russie ne voit pas d’un bon œil les sanctions internationales contre le pouvoir militaire birman. Les sanctions sont qualifiées de «futiles et extrêmement dangereuses» par Moscou.

La Russie a rejeté mardi toute idée de sanctions contre la junte militaire birmane, les jugeant inutiles et à même d’entraîner un «conflit civil à grande échelle» dans ce pays, théâtre d’une répression sanglante. «Dans le contexte de la situation actuelle en Birmanie, l’évolution vers les menaces et les pressions, y compris l’utilisation de sanctions contre les autorités actuelles, est futile et extrêmement dangereuse», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, cité par l’agence de presse Interfax.