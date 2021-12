Tennis : La Russie de Medvedev remporte la Coupe Davis

La Russie de Daniil Medvedev a remporté la Coupe Davis pour la troisième fois de son histoire aux dépens de la Croatie, quinze ans après son dernier sacre, dimanche à Madrid.

Medvedev (N o 2) a apporté aux siens le point de la victoire en maîtrisant Marin Cilic (30 e ) 7-6 (8/6), 6-2. Andrey Rublev (N o 5) avait auparavant donné l’avantage aux Russes en s’imposant face à Borna Gojo (279 e ) 6-4, 7-6 (7/5). Les précédents titres en Coupe Davis de la Russie datent de 2002 et 2006.

L’armada russe

Daniil Medvedev, No 2 mondial et vainqueur de l’US Open, Andrey Rublev, 5e mondial, Aslan Karatsev, 18e et Karen Khachanov, 29e: les Russes avaient sans conteste l’équipe la plus forte sur le papier.