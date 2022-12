Guerre en Ukraine : La Russie dénonce des attaques ukrainiennes contre son territoire

Le pays dénonce des attaques de drones et la présence de saboteurs ukrainiens sur son sol. De son côté, l’Ukraine a appelé à l’exclusion de la Russie de l’ONU.

Saboteurs ukrainiens «éliminés»

Le FSB a aussi affirmé lundi qu’un groupe de «saboteurs» ukrainiens avait tenté de pénétrer dimanche en territoire russe, dans la région de Briansk, frontalière de l’Ukraine, en possession d’armes et explosifs. «A l’issue d’affrontements armés le 25 décembre, quatre saboteurs ont été éliminés», a indiqué le FSB, qui a également la charge de la protection des frontières. L’AFP n’a pas été en mesure de confirmer ces informations de source indépendante.

Exclure Moscou de l’ONU

Aujourd’hui, des millions de civils doivent vivre, en plein hiver, avec seulement quelques heures d’électricité par jour. Une large part de la population est aussi confrontée à des coupures de chauffage urbain et d’eau courante. C’est dans ce contexte que l’Ukraine a appelé lundi à l’exclusion de la Russie de l’ONU.

Selon lui, l’armée russe «agit dans la bonne direction», malgré un automne catastrophique pour Moscou, qui a vu des contre-offensives ukrainiennes reprendre au nord, à l’est et au sud des territoires occupés par les forces russes. Les Ukrainiens ont surpris la Russie en résistant avec acharnement depuis 10 mois à l’armée russe. Les forces ukrainiennes ont aussi pu enchaîner les succès militaires depuis septembre grâce à une aide militaire et financière croissante de l’Occident. Pour Moscou, c’est la preuve qu’Européens et Américains sont engagés dans une guerre par procuration contre la Russie.