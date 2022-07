Guerre en Ukraine : La Russie dénonce une attaque «délibérée, violente, cynique»

Une frappe ukrainienne a fait sept morts dans la région de Kherson, selon les autorités d’occupation russes. De son côté, Kiev annonce le décès de 52 militaires russes.

Les autorités d’occupation russes de la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont affirmé que sept personnes avaient été tuées et une soixantaine blessées, dans une frappe ukrainienne, dans la nuit de lundi à mardi. «Il y a déjà sept morts et environ 60 blessés» dans cette frappe qui a touché la ville de Nova Kakhovka, a déclaré sur Telegram le chef de l’administration militaro-civile installée dans cette localité par les forces russes, Vladimir Leontiev.

L’Ukraine, de son côté, a déclaré qu’elle avait mené une frappe sur des cibles militaires à Nova Kakhovka, ajoutant que 52 militaires russes avaient été tués et un entrepôt de munitions détruit. Dans une vidéo diffusée par des médias russes, on voit une énorme boule de feu et des gerbes être projetées vers le ciel en pleine nuit, pendant que retentissent de puissantes détonations et que s’élève une épaisse colonne de fumée blanche.