Diplomatie – La Russie «espère» que les talibans vaincront l’EI en Afghanistan

Attrait pour la situation afghane

Moscou considère le mouvement taliban comme «terroriste», mais dialogue avec lui depuis des années et se montre conciliant depuis leur retour au pouvoir, du fait de leurs promesses de ne pas laisser d’organisations plus radicales s’y établir. L’armée russe mène depuis l’été des manœuvres militaires régulières et conjointes avec les forces de ses alliés régionaux, aux frontières afghanes.