Hockey sur glace: La Russie et la Biélorussie restent exclues jusqu’en 2024

Réuni mercredi, le Conseil de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a choisi de ne pas réintégrer les équipes nationales de Russie et de Biélorussie dans les compétitions programmées d’ici à la fin de la saison 2023-2024.

«Le Conseil de l’IIHF a déterminé qu’il n’est pas encore sécuritaire de réincorporer les équipes russes et biélorusses dans les compétitions de l’IIHF», a communiqué la Fédération basée à Zurich. Les deux pays ne pourront donc pas se présenter dans tous les tournois masculins et féminins de toutes les catégories d’âge, dont le Mondial messieurs qui se tiendra en République tchèque du 10 au 26 mai 2024.

Trop tôt

«Nous avons demandé à une compagnie indépendante d’étudier le dossier sous le prisme de la sécurité, explique le président Luc Tardif. Les analyses du travail de ces conseillers nous ont démontré qu’il était trop tôt pour envisager de réintégrer les Russes et les Biélorusses dans nos compétitions.»

Le Français insiste sur cet aspect sécuritaire: «Il s’agit principalement de la sécurité de nos joueurs, et cela inclut les Russes et les Biélorusses. Mais aussi celle des staffs, des organisateurs et des fans.»