Bombardements à Zaporijjia : La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement

«Le régime de Kiev ne cesse pas les provocations afin de créer la menace d’une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia», la plus grande d’Europe, a affirmé le Ministère russe de la défense dans un communiqué, accusant dimanche l’Ukraine d’avoir bombardé le site. Samedi et dimanche, les forces ukrainiennes ont tiré plus d’une vingtaine d’«obus de grand calibre» sur la centrale, selon le communiqué. Ceux-ci ont notamment explosé entre les blocs énergétiques numéro 4 et 5 et visé le toit d’un «bâtiment spécial» situé à proximité de ces blocs, selon la même source.