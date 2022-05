Economie: La Russie exclue du Forum de Davos, l’Ukraine pourrait prendre le devant de la scène

Économie : La Russie exclue du Forum de Davos, l’Ukraine pourrait prendre le devant de la scène

Le World Economic Forum (WEF) prend ses distances avec la Russie, un partenaire important – un changement d’ère et peut-être une nouvelle scène pour Volodymyr Zelensky dès le 22 mai prochain.

Les habitués de l’événement ne pourront donc pas se rendre à la Russia House, qui ne sera pas construite cette année, ni aux légendaires soirées de l’oligarque russe Oleg Deripaska. Exclues également, trois partenaires stratégiques du WEF, désormais sanctionnés: la banque VTB, le groupe énergétique Gazprom et la Sberbank dont le directeur était, depuis 2011, membre du Board of Trustees, plus haut organe de direction du WEF. En tant que partenaires stratégiques, ces trois entreprises payaient au WEF environ 600’000 francs par an, selon un initié, indique le journal zurichois. En contrepartie, elles pouvaient participer à l’élaboration du programme du Forum.

Plus aucun financement russe

Le porte-parole du WEF, Samuel Werthmüller assure que l’argent russe ne parvient plus au forum. VTB, Gazprom et Sberbank ont disparu de la liste des partenaires stratégiques, et le directeur de la Sberbank n’est plus mentionné comme membre du Board of Trustees. Et le WEF va encore plus loin et fait disparaître les traces de coopérations antérieures: le Centre for Cybersecurity, créé en 2018, initiative commune de cybersécurité du WEF et de la Sberbank, ne mentionne plus dite banque comme partenaire fondateur. Une volonté de dissimuler ces collaborations aujourd’hui devenues gênantes? Samuel Werthmüller le réfute: «Nous respectons simplement les sanctions.»