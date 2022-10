Guerre en Ukraine : La Russie exhorte Washington à rapatrier toutes ses armes nucléaires

«Les responsables de l’administration qualifient traditionnellement ces armes de tactiques et affirment que l’arsenal russe d’armes similaires est plusieurs fois supérieur à celui des États-Unis», affirme l’ambassadeur, cité par Tass. «Cependant, ils ne révèlent pas le fait que toutes nos armes nucléaires tactiques sont stockées dans des installations centralisées en Russie et ne peuvent constituer une menace pour les États-Unis», plaide le diplomate. «Les bombes américaines sont larguées par avion, elles sont déployées dans des pays européens avec des temps de vol courts jusqu’à la frontière de la Russie. C’est pourquoi les bombes B61-12 ont une importance stratégique malgré leur capacité limitée», note-t-il.

«Contre qui l’OTAN s’entraîne-t-elle à utiliser ces armes?»

«En outre, les forces armées américaines, ainsi que les partenaires de l’OTAN, organisent régulièrement des exercices d’entraînement à l’utilisation de ces armes, poursuit l’ambassadeur. Un tel entraînement a lieu actuellement dans le cadre de l’exercice Steadfast Noon. Les dirigeants de l’Alliance de l’Atlantique Nord affirment que cette activité n’est pas dirigée contre la Russie.» «La question est donc de savoir contre qui l’alliance s’entraîne à utiliser des armes nucléaires si c’est notre pays qui est décrit comme la «menace la plus importante et la plus directe» pour la sécurité dans son concept stratégique», ajoute-t-il.

«J’appelle une fois de plus Washington à ramener sur son territoire national toutes les armes nucléaires déployées à l’étranger, à supprimer les infrastructures de stockage et de maintenance à l’étranger et à abandonner la pratique consistant à simuler l’utilisation de ces armes avec des troupes de pays non nucléaires dans le cadre des «missions nucléaires conjointes» de l’OTAN, qui vont à l’encontre des principes fondamentaux du traité de non-prolifération», réclamé l’envoyé.