Représailles : La Russie expulse deux diplomates néerlandais

Moscou dit être «guidée par le principe de réciprocité» après une mesure similaire prise par les Pays-Bas envers des diplomates russes accusés d’espionnage.

Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a tenu le 18 janvier sa conférence de presse annuelle via vidéoconférence.

Espions industriels

«Les autorités néerlandaises ont recouru une fois de plus à leur méthode préférée, avancer des accusations infondées et mensongères», a réagi lundi la diplomatie russe, dénonçant une «mesure inamicale et provocatrice».