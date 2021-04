Relations Italie-Russie : La Russie expulse un diplomate italien

La Russie a expulsé un diplomate italien en représailles aux «actions inamicales et injustifiées» de Rome, qui avait expulsé fin mars deux fonctionnaires russes pour une affaire d'espionnage.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères publié ce lundi, l'attaché naval à l'ambassade italienne à Moscou a été déclaré «persona non grata» et doit quitter le territoire sous 24 heures. Cette décision a été signifiée à l'ambassadeur, convoqué au ministère. Moscou a justifié cette mesure par les «actions inamicales et injustifiées des autorités italiennes contre (le bureau de) l'attaché militaire de l'ambassade de Russie à Rome».

Multiplication des expulsions

La Russie et les Occidentaux ont multiplié les expulsions croisées de diplomates ces dernières semaines, sur fond de tensions exacerbées autour de l'Ukraine et du cas de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny. Moscou et Washington ont notamment expulsé dix diplomates chacun et leurs ambassadeurs sont rentrés dans leurs pays respectifs «pour consultations».