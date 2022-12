La Russie frappe encore, l’Ukraine tente de rétablir courant et eau

Guerre : La Russie frappe encore, l’Ukraine s’efforce de rétablir le courant et l’eau

De nouvelles salves de missiles russes sur l’Ukraine ont fait cinq morts samedi. Pendant ce temps, les services ukrainiens remettent le chauffage et le métro de Kiev circule à nouveau.

À Kramatorsk, «l’approvisionnement en eau et en chauffage s’est arrêté», a déploré le maire de cette ville de l’est de l’Ukraine. Les habitants doivent prendre leur mal en patience.

De nouvelles frappes russes ont fait cinq morts, samedi, en Ukraine, où les autorités s’efforçaient de rétablir au plus vite l’électricité après les tirs massifs de missiles de la veille, qui ont provoqué des coupures de courant. Le bilan humain le plus lourd de ces nouvelles attaques a été enregistré dans la région centrale de Dnipropetrovsk: quatre personnes y ont été tuées et quinze autres blessées, a déclaré le chef adjoint du cabinet de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko.