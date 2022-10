Guerre en Ukraine : La Russie frappe l’électricité et le carburant ukrainiens

Les coupures, touchant alternativement les différents quartiers de la capitale divisée en trois groupes, ne devaient toutefois pas durer plus de quatre heures, a précisé DTEK, sans exclure toutefois des durées un peu plus longues «en raison de l’importance des dégâts». Plus d’un million de foyers ukrainiens ont été privés d’électricité à la suite d’attaques russes contre les infrastructures électriques, avait précisé samedi la présidence d’Ukraine.