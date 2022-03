Guerre en Ukraine : La Russie intensifie l’offensive, la tour de télévision de Kiev touchée

Des bombardements ont frappé Kiev et Kharkiv mardi, faisant des dizaines de morts et de blessés. La capitale ukrainienne se barricade dans l’attente de l’assaut russe.

Les forces russes ont frappé mardi la tour de télévision de Kiev et bombardé Kharkiv, confirmant l’intensification de leur offensive contre l’Ukraine et faisant craindre des pertes civiles considérables, malgré des sanctions occidentales croissantes contre la Russie.

«Absolument écoeurants»

Au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 20 blessées, selon le service ukrainien des situations d’urgence. Une autre frappe sur un immeuble résidentiel a fait huit morts et six blessés, a-t-il ajouté.