Conflit : La Russie intensifie ses frappes sur l’est de l’Ukraine

Malgré un troisième jour de suite sans couloir humanitaire, mardi, Moscou a déclaré avoir mené une dizaine de frappes dans l’est de l’Ukraine et accusé les Occidentaux de vouloir «faire durer» le conflit.

via REUTERS

Mardi, l’état-major russe a affirmé avoir frappé «60 installations militaires de l’Ukraine», dont trois points de commandements, et deux entrepôts de missiles Totchka-U. Selon un haut responsable américain du département de la Défense, la Russie a augmenté de «onze bataillons» en une semaine sa présence militaire dans l’est et le sud de l’Ukraine, portant à 76 le total de bataillons dans le pays.

«Partez!»

À Kramatorsk, la capitale du Donbass, les autorités locales ont appelé la population civile à évacuer. «Partez!» a ordonné le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, mardi, à ses concitoyens. «Des milliers d’habitants de Kreminna (à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, ndlr) n’ont pas eu le temps de partir et maintenant, ils sont otages des Russes.»

Dans la région voisine de Donetsk, les Russes bombardent «en direction de Mariïnka, Otcheretyne et Avdiivka», a signalé, mardi, son gouverneur, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. «La situation sur le front est difficile mais contrôlée», a-t-il assuré. Et faute d’accord avec les Russes, selon la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk, aucun couloir d’évacuation de civils n’a pu être organisé, mardi, à travers le pays, et ce pour la troisième journée consécutive. Ni dans ces régions de l’est, ni à Marioupol, port stratégique sur la mer d’Azov, assiégé depuis début mars par les troupes russes.