Politique monétaire: La Russie lance son rouble numérique

La Russie a démarré mardi la phase d’essai d’un rouble numérique s’appuyant sur la technologie de la blockchain alors que sa monnaie est au plus bas. «VTB est devenue la première banque à tester avec succès les transactions avec des roubles numériques dans son application mobile», s’est félicitée dans un communiqué la deuxième plus grande banque de Russie. Au total, douze autres banques et 600 particuliers sont aussi concernés par cette «phase d’essai», avait détaillé la semaine dernière la Banque centrale russe (BCR). À ce stade, ils pourront effectuer des paiements dans 30 points de vente situés dans 11 villes du pays. À terme, «les opérations seront gratuites pour les citoyens et avec une commission minimale pour les entreprises» a précisé la BCR à l’AFP.