Kazakhstan : La Russie lance un satellite iranien sur fond d’accusations sur l’Ukraine

La Russie a lancé mardi, depuis le Kazakhstan, un satellite iranien d’observation. Le satellite de télédétection Khayyam a été lancé par une fusée Soyouz depuis le cosmodrome russe de Baïkonour à 05 h 52 GMT, selon des images retransmises en direct par l’Agence spatiale russe Roscosmos. Nommé en l’honneur du poète et savant persan Omar Khayyam (1048-1131), le satellite a ensuite été placé sur orbite. Il a notamment pour but de «surveiller les frontières du pays», d’améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes naturelles, selon l’Agence spatiale iranienne.