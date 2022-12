Guerre en Ukraine : La Russie ne «volera» pas Noël, assure le maire de Kiev

Quelques dizaines de résidents ont bravé le froid glacial pour admirer l’arbre – qui jouxte la Cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et ses célèbres dômes en or – et prendre des selfies. Parmi eux, la voyagiste Natalya. Elle se réjouit auprès de l’AFP: l’arbre «apporte une ambiance festive dans une période aussi difficile». «C’est un élément si emblématique de nos fêtes de fin d’année», ajoute-t-elle, désignant l’arbre illuminé par une constellation de points bleus et jaunes, couleurs du drapeau ukrainien.