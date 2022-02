Crise ukrainienne : La Russie «n’en a rien à foutre» des sanctions occidentales

Dans une interview à un journal suédois, l’ambassadeur de Russie à Stockholm a clairement dit à quel point son pays se moquait, en cas d’attaque de l’Ukraine, des possibles sanctions économiques.

Les Occidentaux, États-Unis et Européens de l’Ouest en tête, craignent que la Russie n’envahisse l’Ukraine voisine, et menacent Moscou de «fortes sanctions» économiques dans ce cas. «On nous a déjà imposé tellement de sanctions, et dans un sens, elles ont eu des effets positifs sur notre économie et notre agriculture», souligne l’expérimenté Viktor Tatarintsev, qui parle couramment suédois et a occupé plusieurs postes en Suède.