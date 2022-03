Guerre en Ukraine : La Russie peut-elle compter sur la Chine?

La Russie se tourne vers la Chine pour atténuer l’effet des sanctions liées à son invasion de l’Ukraine, mais Pékin ne semble pas prêt à tous les sacrifices au nom de l’amitié.

La Chine a les moyens

La Chine, qui s’abstient de condamner l’intervention russe et réfute le terme «d’invasion», s’oppose elle à toute sanction contre Moscou. Depuis l’invasion russe de la Crimée en 2014 et de précédentes sanctions contre le régime poutinien, les relations économiques et politiques entre Moscou et Pékin se sont considérablement renforcées.