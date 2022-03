Guerre en Ukraine : La Russie peut-elle utiliser les cryptos pour contourner les sanctions?

Suite à l’effondrement du rouble, les Russes se sont rués sur le bitcoin, avec des volumes records d’achats. Mais les cryptomonnaies, bien que décentralisées, font aussi face à certaines limitations.

Alors que l’invasion russe de l’Ukraine se poursuit et que les sanctions économiques de l’Occident contre le régime de Vladimir Poutine s’accumulent, de nombreux observateurs s’inquiètent de la possible utilisation de cryptomonnaies pour les contourner.

Les volumes d’achats de cryptomonnaies en rouble atteignent des records et les prix du bitcoin grimpent ces derniers jours (+15% depuis dimanche à près de 44'000 dollars), galvanisés par l’idée que la crise ukrainienne prouve l’utilité d’une devise décentralisée et non contrôlée par un gouvernement.