Guerre en Ukraine : La Russie pourrait se servir des réfugiés en tant «qu’arme»

«Cette guerre est hybride»

«Il ne s’agit pas seulement d’une guerre menée avec des armes, elle est menée aussi (sur le front de) l’énergie et pour cela nous avons trouvé une réponse», a déclaré Annalena Baerbock au congrès de son parti écologiste qui se déroule à Bonn, dans l’ouest de l’Allemagne. Mais elle s’attend à ce que la guerre soit aussi de plus en plus «menée avec la peur et la division et c’est justement ce que nous devons éviter».