Ukraine : La Russie resserre son étau sur Severodonetsk, au 99e jour de guerre

L’armée russe resserrait jeudi son emprise sur la ville stratégique de Severodonetsk, dans le Donbass, au 99e jour d’une guerre qui pourrait durer «de nombreux mois», met en garde Washington.

Après l’échec de leur offensive éclair pour faire tomber le régime de Kiev, les forces russes se concentrent sur la conquête de la région du Donbass, où se joue désormais une guerre d’usure après bientôt trois mois de conflit. Et la tactique du rouleau compresseur appliquée par Moscou pour grignoter lentement le Donbass semble porter ses fruits.

À Severodonetsk, capitale administrative de la région de Lougansk, désormais, «80% de la ville est occupée» par les forces russes et les combats de rue font rage, a déclaré le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, dans la nuit de mercredi à jeudi.

«La situation la plus difficile est dans la région de Lougansk, où l’ennemi essaye de déloger nos troupes de leurs positions», selon le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valeri Zaloujny, cité dans un communiqué de l’armée publié dans la nuit de mercredi à jeudi. «L’ennemi a un avantage opérationnel en termes d’artillerie», a-t-il concédé lors d’une conversation téléphonique mercredi avec le chef d’état-major français des armées, le général Thierry Burkhard, selon Kiev.

«Cela soulève la question de la transition la plus rapide possible de nos unités vers des armes du type de celles de l’Otan. Cela sauverait des vies», a plaidé le général ukrainien, qui attend des livraisons de systèmes de lance-missiles plus puissants promis par le président américain Joe Biden, à même de changer le rapport de force militaire sur le terrain.