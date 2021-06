Aide humanitaire : La Russie reste inflexible sur la Syrie, malgré les pressions

De nombreux pays espèrent que la Russie ne s’opposera pas à une prolongation de l’autorisation onusienne d’aide humanitaire transfrontalière pour la Syrie.

L’ONU et plusieurs pays ont fait pression mercredi sur la Russie pour qu’elle ne s’oppose pas à une prolongation de l’autorisation onusienne d’aide humanitaire transfrontalière pour la Syrie, mais Moscou est resté inflexible afin de renforcer la souveraineté syrienne.

«J’appelle vivement les membres du Conseil à parvenir à un consensus sur l’autorisation des opérations transfrontalières en tant que canal de soutien vital pour une autre année», a déclaré au Conseil de sécurité le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. «Ne pas prolonger l’autorisation du Conseil aurait des conséquences dévastatrices. Le peuple syrien en a cruellement besoin et il est essentiel de mobiliser toutes nos capacités, par tous les canaux», a insisté le chef de l’ONU.

Des négociations ont été lancées sur un projet de résolution porté par l’Irlande et la Norvège, deux membres non permanents du Conseil de sécurité. Ce dernier doit voter avant l’expiration, le 10 juillet, de l’autorisation onusienne mais un risque de nouveau veto russe est grand. «Pour la Russie, la souveraineté nationale prime sur l’acheminement de l’aide humanitaire», résume un diplomate sous couvert d’anonymat.

Le mécanisme transfrontalier «est un anachronisme depuis longtemps» et «il faut renforcer la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Syrie», a asséné l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, en rejetant l’idée d’une nouvelle prolongation de l’autorisation en vigueur depuis 2014.

«Bouée de sauvetage»

Cette région est «un refuge pour les terroristes et djihadistes radicalisés», a fustigé le diplomate russe, en jugeant «ridicule» de dire comme le font les Occidentaux que l’alternative d’une aide transitant à partir de Damas par les lignes de front n’est pas viable. Tous les Occidentaux réfutent cette affirmation, en soulignant que la bureaucratie, ajoutée à une volonté politique, rend inopérant l’acheminement de l’aide humanitaire par l’intérieur du pays.

«Davantage de Syriens mourront»

«Pour des millions de Syriens, Bab al-Hawa est littéralement une bouée de sauvetage» et «chaque mois, un millier de camions apportent de la nourriture, de l’eau potable et des fournitures médicales aux personnes qui en ont désespérément besoin», a souligné l’ambassadrice américaine à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield.

«Sans accès transfrontalier, davantage de Syriens mourront». «Nous avons l’obligation de prolonger le mandat» et «nous devons voter pour le renouvellement», a fait valoir la diplomate américaine qui s’est rendue début juin à la frontière turco-syrienne.

Dans une lettre mardi au chef de l’ONU et au Conseil de sécurité, une trentaine de pays ont appelé à un renouvellement de l’autorisation transfrontalière, ajoutant de la pression sur la Russie. «Le renouvellement du mécanisme transfrontalier est essentiel pour assurer la distribution directe et continue des vaccins à tous les Syriens via le système Covax. (Sa) suppression aurait un effet paralysant sur des millions de Syriens», avertissent les signataires issus de différents continents.