Guerre en Ukraine : La Russie retourne à l’accord céréalier, mais Poutine menace

La Russie a repris mercredi sa participation à l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, après avoir reçu des «garanties écrites» de la part de l’Ukraine sur la démilitarisation du couloir utilisé pour leur transport. Les États-Unis se sont de leur côté dits «de plus en plus préoccupés» quant à une potentielle utilisation de l’arme nucléaire par la Russie en Ukraine, alors que Moscou a multiplié ces derniers mois et encore récemment tant les menaces que les tentatives de rassurer.