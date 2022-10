Guerre en Ukraine : La Russie se félicite d’avoir atteint «toutes les cibles»

La ville de Kiev vivait plus ou moins tranquillement depuis le mois de juin.

Vladimir Poutine a promis lundi des répliques «sévères» en cas de nouvelles attaques ukrainiennes contre la Russie. «Si les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées», a mis en garde le président russe en ouverture d’une réunion télévisée du Conseil de sécurité russe. «Personne ne doit avoir le moindre doute», a-t-il averti.

En réponse à l’attaque contre le pont de Crimée , le dirigeant russe a indiqué que Moscou avait lancé une campagne «massive» de bombardements dans plusieurs régions ukrainiennes. Il a affirmé que l’armée russe avait utilisé dans la matinée «des armes de haute précision de longue portée» contre «l’infrastructure énergétique, militaire et de communication de l’Ukraine».

Pour la première fois depuis le 26 juin, la capitale Kiev a été touchée par des bombardements, et plusieurs villes étaient sans courant en fin de matinée, selon les autorités locales. Selon Poutine, en visant le pont de Crimée samedi, l’Ukraine «s’est mise au même niveau que les terroristes les plus odieux». «Il n’était pas possible de ne pas (y) répondre», a-t-il dit face à des responsables des organes de sécurité russes.