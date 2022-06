Guerre en Ukraine : «La Russie se réserve le droit d’agir pour défendre ses intérêts nationaux»

Après des restrictions sur le transit vers l’enclave de Kaliningrad, conséquence des sanctions européennes, la Russie menace la Lituanie.

La Russie a menacé lundi de répliquer à l’introduction de restrictions «hostiles» sur le transit de certaines marchandises via la Lituanie vers son enclave de Kaliningrad, conséquence des sanctions européennes liées à l’offensive de Moscou en Ukraine. Cette affaire renforce encore les vives tensions entre la Russie et les pays occidentaux, notamment les Etats baltes qui ont exprimé leur soutien ferme à Kiev depuis le début du conflit.

Des mesures «hostiles»

Sanctions européennes

Les relations entre la Russie et les pays baltes, dont la Lituanie, sont délicates depuis des années. Première république soviétique à déclarer son indépendance en 1990, la Lituanie, comme la Lettonie et l’Estonie, est aujourd’hui membre de l’OTAN et de l’Union européenne.

Acheminement par la mer

Il a accusé les Lituaniens d’avoir mis en place un «blocus» et estimé qu’entre 40% et 50% des importations de l’enclave pourraient être concernées par les restrictions, du charbon aux métaux, en passant par les matériaux de construction et des biens technologiques. Le chef de la diplomatie lituanienne a évoqué, lui, le fer et les produits à base de minerai de fer.