Guerre en Ukraine : «La Russie se vante de pouvoir détruire avec des armes nucléaires»

Lors d’une intervention au forum de Doha, Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de pousser à la course aux armes nucléaires.

Le président ukrainien s’exprimait devant de grands dirigeants politiques et économiques internationaux.

La Russie alimente une dangereuse course aux armements en mettant en avant son arsenal nucléaire, a dénoncé samedi Volodymyr Zelensky. «Ils se vantent de pouvoir détruire avec des armes nucléaires non seulement un pays en particulier, mais aussi la planète entière», a déclaré Zelensky, laissant entendre que cela encourageait d’autres pays à se doter de l’arme atomique. Le président ukrainien s’exprimait par vidéo au Forum de Doha (Qatar), auquel participent de grands dirigeants politiques et économiques internationaux.