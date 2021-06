Coronavirus : La Russie s’enfonce dans la crise sanitaire

Touchée par le variant Delta, la Russie a connu, mercredi, un nouveau record de décès dus au Covid-19. La campagne de vaccination stagne, malgré l’exemple donné par Vladimir Poutine.

Selon le décompte du gouvernement, 669 personnes sont mortes du Covid-19 sur 24 heures, entre mardi et mercredi, dépassant le record de 652 décès établi la veille. Les villes les plus durement frappées, la capitale, Moscou, et la deuxième ville du pays et hôte de matches de l’Euro de football, Saint-Pétersbourg, ont enregistré respectivement 117 et 111 morts.