Guerre en Ukraine : La Russie sous forte pression diplomatique à l’ONU

La Russie a défendu lundi l’invasion de l’Ukraine à l’Assemblée générale de l’ONU lors d’une «session extraordinaire d’urgence» de ses membres, qui ont multiplié les appels à arrêter la guerre.

Lundi, à l’Assemblée générale de l’ONU lors d’une «session extraordinaire d’urgence» de ses 193 membres, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a martelé: «Les combats en Ukraine doivent cesser». «Ils font rage dans tout le pays, dans les airs, à terre et en mer. Il faut que ça s’arrête maintenant. Trop, c’est trop. Les soldats doivent retourner dans leurs casernes», a-t-il lancé.

Le chef de l’ONU a aussi exhorté les dirigeants impliqués à «aller vers la paix» alors que de premiers pourparlers entre Russie et Ukraine se sont conclus lundi. «Les armes parlent maintenant (...) mais «il n’est jamais trop tard pour s’engager dans des négociations de bonne foi et régler pacifiquement toutes les questions», a-t-il plaidé.

A la tribune, l’Ukraine et la Russie se sont une nouvelle fois opposées de manière virulente, alors que le Danemark dénonçait une entreprise russe «insensée». Prenant souvent à témoin l’assistance, l’ambassadeur ukrainien à l’ONU, Sergiy Kyslytsya, a mis en garde avec émotion contre une destruction de son pays. «Si l’Ukraine ne survit pas, l’ONU ne survivra pas», a-t-il lancé. «Ne vous faites pas d’illusions. Maintenant, nous pouvons sauver l’Ukraine, sauver les Nations unies, sauver la démocratie et défendre les valeurs auxquelles nous croyons», a ajouté le diplomate.

Résolutions attendues

Réaffirmant que la Russie agissait militairement en «légitime défense», comme le prévoit la Charte des Nations unies, son homologue russe, Vassily Nebenzia, ferme dans son expression, s’est longuement étendu sur le Donbass séparatiste dans l’est de l’Ukraine. Il a parlé de «souffrance» de la population locale, de «provocations» et de «fables» ukrainiennes, de «clichés antirusses» de l’Occident. «La Russie continue de devoir faire face à un afflux de réfugiés» en provenance de l’est de l’Ukraine, a assuré le diplomate russe alors que l’ONU n’a pas à ce jour évoqué une crise à ce sujet.

Depuis le début du conflit, les Occidentaux et l’ONU accusent la Russie de violer l’article 2 de la Charte des Nations unies intimant à ses membres de s’abstenir de toute menace et de tout recours à la force pour régler une crise. La Russie est aussi sur la sellette à l’ONU à Genève où un débat urgent au Conseil des droits de l’homme de l’ONU doit être organisé cette semaine.

Une mise au vote d’une résolution est attendue à la fin des interventions dont le nombre dépasse la centaine et qui devraient se prolonger mardi. Intitulé «L’agression armée non provoquée de la Russie contre l’Ukraine», le projet initial de cette résolution obtenu par l’AFP, piloté par les Européens en coordination avec Kiev, «condamne dans les termes les plus forts l’agression de la Russie contre l’Ukraine».