Economie – La Russie table sur un excédent budgétaire en 2022

Économie : La Russie table sur un excédent budgétaire en 2022

L’excédent prévu pour l’année prochaine atteint l’équivalent de 16,5 milliards de francs, selon la chambre basse du Parlement. Soit 1% du PIB.

Le budget 2022-2024 publié par la Douma russe prévoit un excédent de 1327 milliards de roubles en 2022 et de 299 milliards en 2023, alors que les autorités pensaient rester dans le rouge jusqu’en 2023.

La Douma russe (chambre basse du Parlement) a adopté mercredi et publié sur son site le budget 2022-2024, prévoyant un excédent de 1327 milliards de roubles en 2022 (16,5 milliards de francs au taux actuel), soit 1% du PIB.

Inflation estimée à 4%

Le budget 2022-2024 est calculé en se basant sur des scénarios de prix du pétrole très conservateurs, entre 44,2 et 45.90 dollars le baril, un niveau habituel pour le budget russe.

Les autorités prévoient que la part des revenus tirés des hydrocarbures reculera de 38% en 2022 à 33% en 2024. Elles prévoient par ailleurs une croissance annuelle de 3% du PIB pour ces trois années à venir et tablent sur une inflation de 4%, l’objectif de la Banque centrale, alors que celle-ci est bien plus élevée. En octobre, l’inflation atteignait 8,1% sur un an.