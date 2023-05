Guerre en Ukraine: La Russie «terrorise l’Ukraine» avec ses attaques de drones, s’alarme Zelensky

La Russie «continue de terroriser l’Ukraine» avec ses attaques nocturnes, a accusé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky en annonçant la destruction de 36 drones russes pendant la nuit. Moscou «continue de terroriser l’Ukraine» et a lancé 36 drones, a-t-il déclaré sur Telegram. «Aucun d’eux n’a atteint son objectif», a-t-il assuré en remerciant la défense antiaérienne du pays.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que les drones de fabrication iranienne et de type Shahed 136/131 avaient été lancés depuis le nord et le sud. «L’ennemi sans doute visait des infrastructures essentielles et des sites militaires dans le sud du pays», a-t-elle indiqué dans sur Telegram.