Armement : La Russie teste avec succès son missile hypersonique Zircon

L’armée russe se vante de disposer d’engins «indestructibles» et sans équivalent dans le monde de l’armement.

Le Zircon figure parmi celles-ci. D’une portée maximale d’environ 1000 kilomètres, il doit équiper les navires de surface et les sous-marins de la flotte russe. Plusieurs autres armes comme le missile hypersonique Kinjal à destination de l’armée de l’air ou le missile à propulsion nucléaire Bourevestnik. Les premiers missiles hypersoniques nouvelle génération Avangard, capables d’atteindre une vitesse de Mach 27 et de changer de cap et d’altitude, ont pour leur part été mis en service au sein de l’armée russe, en décembre 2019.