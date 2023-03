Biélorussie: La Russie va déployer des armes nucléaires tactiques

«Nous avons convenu de faire de même», a précisé Vladimir Poutine, disant avoir l’accord de Minsk. «Nous avons déjà aidé nos collègues biélorusses et équipé leurs avions (…) sans violer nos engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Dix avions sont prêts à utiliser ce type d’arme», a poursuivi le président russe. «À partir du 3 avril, nous commençons à former les équipages. Et le 1er juillet, nous terminerons la construction d’un entrepôt spécial pour les armes nucléaires tactiques sur le territoire de la Biélorussie.»