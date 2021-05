Russie : La Russie va tourner le premier film dans l’espace

Il est prévu d’envoyer en octobre l’actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko à bord de l’ISS afin de tourner le premier film de fiction dans l’espace.

La Russie a annoncé ce jeudi vouloir envoyer une équipe de cinéma pour tourner un film de fiction à bord de la Station spatiale internationale en octobre. L’œuvre s’intitulera Le défi et sera réalisée par Klim Chipenko. L’actrice Ioulia Peressild devrait accompagner ce dernier.

La NASA travaille avec Tom Cruise

Russie et États-Unis semblent se livrer une nouvelle course à l’espace puisque la NASA avait annoncé, en mai 2020 déjà, sa volonté de tourner un film dans l’espace avec le réalisateur Doug Liman et la star Tom Cruise. Le voyage américain est en outre aussi prévu pour octobre 2021.