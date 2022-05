Moscou : La Russie veut identifier en temps réel qui se déplace en taxi

Selon un projet de loi, le pays dirigé par Vladimir Poutine veut obliger les taxis à remettre les données des passagers aux services de sécurité.

La Russie veut obliger les taxis à transférer les données sur leurs passagers aux services russes de sécurité (FSB) en temps réel, selon un projet de loi déposé à la Chambre basse du Parlement. Le document élaboré par le gouvernement et publié mercredi soir sur le site de la Douma prévoit que les services de taxi, très populaires en Russie et utilisés via des applications mobiles, auront l’obligation de fournir au FSB en temps réel, l’accès à ses bases de données utilisées de commandes.