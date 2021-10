Environnement : La Russie vise la neutralité carbone d’ici 2060

Le président Vladimir Poutine a annoncé mercredi que la Russie, un des plus gros pollueurs au monde, visait la neutralité carbone d’ici 2060, une stratégie plus ambitieuse que celle affichée jusqu’à présent, annoncée peu avant la Cop-26. «Dans la pratique, la Russie s’efforcera d’atteindre la neutralité carbone de son économie. Et nous avons fixé un objectif concret – au plus tard en 2060», a déclaré le président lors d’un forum énergétique à Moscou.