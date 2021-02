Bourse : La saga GameStop, de retour à Wall Street: feu de paille ou marathon?

Après avoir fait trembler le monde de la finance fin janvier en raison d’une frénésie d’achats spéculatifs, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop refait parler d’elle à Wall Street.

Le titre a plus que doublé mercredi et grimpé de 19% jeudi, une volatilité extrême qui a conduit l’opérateur boursier à le suspendre temporairement à plusieurs reprises. Coup de projecteur sur le nouvel épisode de cette saga boursière, qui passionne au-delà des cercles financiers tant certains veulent y voir l’opposition entre les petites gens et les barons de la finance.