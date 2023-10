La Saint-Galloise Priya Ragu a créé son album en étant en tournée

La chanteuse s’apprête à déménager à Londres pour raisons professionnelles. Sébastien Anex/20minutes

Priya Ragu a connu un début de carrière de rêve. En 2020, elle a attiré l’attention de la BBC, de «NME» ou du «New York Times» avec ses singles. Son premier album «Damnshestamil» (2021) a permis à la chanteuse, née à St-Gall en 1985 de parents sri-lankais, d’asseoir sa notoriété et de partir sur les routes avec notamment un concert mémorable au Montreux Jazz Festival. Deux ans plus tard, la revoilà avec «Santhosam», un disque joyeux et lumineux.

La dernière fois qu’on s’est vus, c’était au Montreux Jazz en 2021. Comment voyez-vous votre évolution musicale?

Montreux était un de mes premiers concerts. Je suis ensuite partie en tournée en Europe, puis aux États-Unis. J’ai engrangé énormément d’expérience. J’ai pu observer comment le public réagissait à ma musique. Durant cette tournée, je bossais sur cet album. Chaque fois que j’avais un peu de temps libre, j’allais en studio. Être créative alors que j’étais sur la route, c’était un sacré défi!

Diriez-vous donc que «Santhosam» est influencé par le live?

Complètement. Grâce aux concerts, je me suis rendu compte que je n’aimais vraiment pas jouer des ballades (rires)! Donc, quand j’étais en studio, j’ai créé des titres uptempo, joyeux et positifs. Pour résumer, ce disque raconte mon chemin de vie intérieur pour parvenir à trouver mon santhosam (ndlr: le bonheur pur, en tamoul).

Vous avez à nouveau travaillé avec votre producteur de frère, Japhna Gold.

Oui. Auparavant, on collaborait énormément à distance. Là, c’est la première fois qu’on a pu bosser en studio ensemble durant tout le processus créatif. C’est une sacrée chance qui nous a été offerte grâce à notre maison de disques (ndlr: la major Warner Music). On n’a pas de canevas de comment bosser, lui et moi. On se voyait simplement, chacun ayant ses idées et, à la fin de la journée, on avait un morceau. Le lendemain, on recommençait d’une page blanche.

Sur le titre «Adalam Va!», vous surprenez en vous essayant au rap.

Oui. Je voulais un truc qui sonne grime (ndlr: style de rap en vogue, notamment au Royaume-Uni). C’était intéressant de sampler une chanson indienne avec laquelle mes parents ont grandi. Sur scène, ce sera un morceau très fun à faire!

Il y a aussi des chansons où l’ont peut entendre des cordes, du piano et même quelques ambiances jazzy­…

Oui. J’aime le côté versatile de la musique. «Power» est un titre complètement expérimental, avec peu de paroles. On a galéré pour le produire avec mon frère. On n’avait pas d’inspiration. Et il a eu l’idée de m’inciter à prendre de vrais instruments en mains, même si pour certains je ne savais pas en jouer, et d’improviser quelque chose. Japhna était à la batterie et j’ai joué une ligne de basse au piano. Et d’un coup, on s’est rendu compte qu’on tenait un truc. Aujourd’hui, ce titre pourrait très bien faire partie de la BO d’un film de superhéros (rires).

Quels sont vos projets d’ici à fin 2023?